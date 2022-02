Sanità, La Rocca Ruvolo: “dobbiamo cogliere l’opportunità del Pnrr”

“Dobbiamo cogliere la grande opportunità del Piano di ripresa e resilienza per offrire una sanità migliore ai nostri concittadini. Lavoriamo tutti insieme per la Sicilia e i siciliani, no alle polemiche”. Lo ha detto in un video pubblicato sulla sua pagina facebook la presidente della commissione Salute dell’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, a proposito della programmazione regionale dei fondi del Pnrr destinati al settore sanitario e socio sanitario che ammontano complessivamente a circa 800 milioni di euro. Il piano, ancora in fase istruttoria, è stato illustrato dall’assessore per la Salute Ruggero Razza alla sesta commissione dell’Ars.

