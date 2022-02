Stufa prende fuoco, 85enne muore in casa dopo incendio

Un uomo di 85 anni e’ morto in un incendio scoppiato in casa probabilmente a causa di una stufa elettrica. E’ successo stanotte a Valledolmo, un comune in provincia di Palermo. La vittima si chiama Liborio Campo, 85 anni. L’allarme e’ scattato stanotte intorno alle 4, quando le fiamme sono scoppiate nell’appartamento di via Cairoli. Sul posto Vigili del fuoco, mezzi della protezione civile, personale delle forze dell’ordine e 118. Anche alcuni familiari avrebbero tentato di salvare l’anziano ma quando sono arrivati i vigili del fuoco le fiamme erano gia’ alte e non e’ stato possibile l’intervento immediato. Da un primo rilievo l’incendio sarebbe stato causato dalla stufa lasciata accesa per tutta la notte.

