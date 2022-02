Tenta di rubare Piaggio Porter: arrestato 26enne

I carabinieri della Compagnia di Sciacca hanno arrestato in flagranza un ventiseienne originario di Carini, nel palermitano, per il reato di tentato furto. Il giovane in trasferta è stato sorpreso dai carabinieri mentre stava tentando di forzare il portellone di un Piaggio Porter.

Il mezzo, appartenente ad una ditta di Sciacca, era parcheggiato in via Campanella. Ad insospettire una pattuglia dei carabinieri l’atteggiamento del giovane che si aggirava intorno con una pietra. Poi un tentativo di fuga che è stato bloccato però sul nascere dai carabinieri che lo hanno arrestato.