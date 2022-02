Book of Ra: la slot egizia che trae ispirazione da un libro

Che dire della slot mitologica Book of Ra?

Il mondo delle slot è vario, e lascia ampio spazio a creatività e fantasia sui temi di fondo che le caratterizzano. Un filone a lungo riproposto nella storia delle slot è proprio quello mitologico. La mitologia, in particolare quella egizia, continua ad attrarre un ampio spettro di persone, in cui figurano anche gli appassionati di giochi e slot. Sarà forse la magia, oppure il mistero che si cela nei geroglifici di una civiltà tanto potente ed evoluta come quella dell’Antico Egitto a suscitare interesse? Per chi abbia un certo grado di curiosità riguardo alla storia di Ra, in questo articolo ne andremo a parlare, oltre a descrivere la diffusissima slot che ne trae ispirazione.

Ra, il Re Sole dell’Antico Egitto.

Ra, noto anche nella forma scritta di Rha, è una divinità egizia appartenente alla religione dell’antico Egitto, nonché il Dio Sole di Eliopoli, una città nei pressi del Cairo, anche detta città del Sole.

A partire dalla V dinastia, Ra divenne una delle principali divinità, se non la più importante, identificata con il Sole di mezzogiorno.

Si credeva governasse il cielo, la terra e l’oltretomba. A partire dalla XII fu associato al dio Tebano Amon, e venerato nel Pantheon Egizio con il nome di Amon-Ra, assumendo per secoli lo status del dio supremo delle divinità egizie.

La Slot.

La slot book of Ra continua ad avere moltissimi ammiratori in tutto il mondo, anche per via del suo metodo di gioco non troppo difficile.

Ma passiamo adesso alla descrizione della slot. Prodotta da Novomatic, Book of Ra ha 5 rulli e 10 linee di pagamento. Sia nella versione originale che in quella Deluxe vi è il medesimo meccanismo di gioco; ci sono 10 linee vincenti, di cui è possibile sceglierne almeno 5, e poi vi è il libro di Ra, che agisce da jolly, mediante il quale formare combinazioni vincenti con altri simboli. Con l’attivazione di 3 scatter in una giocata, si attiva il gioco bonus, che consiste in 10 giochi gratuiti, dove uno dei simboli diverrà il tuo simbolo bonus, ed ogni volta che uscirà sui rulli, si espanderà per tutta la fila verticale. La puntata per linea comprende un minimo di 1 centesimo ed un massimo di 100 euro.

La modalità rischio consente di raddoppiare la vincita scegliendo di puntare sul rosso o il nero per più volte consecutive.

I simboli della slot machine:

simboli normali: Esploratore, statua, mummia, scarabeo, libro, A,K,Q,J,10.

Esploratore, statua, mummia, scarabeo, libro, A,K,Q,J,10. Simboli speciali: Libro, che è uno scatter.

Per vincere, i simboli sopracitati devono apparire nell’auspicabile combinazione esatta sulle linee vincenti, che possono essere mostrate cliccando su ‘’Linea’’ e ‘’Puntata linea’’.