Canicattì, rapina a mano armata al distributore Sicilpetroli

Ennesima rapina a mano armata in un distributore di carburanti di Canicattì. E’ successo ieri mattina ai danni della Sicilpetroli, in via Carlo Alberto, nel centro cittadino. Ignoti si sono avvicinati al dipendente che aveva appena “scaricato” l’incasso da una colonnina e, puntandogli contro una pistola, lo hanno minacciato.

Dopo essersi fatti consegnare il denaro, che ammonterebbe a diverse migliaia di euro, i rapinatori sono riusciti a guadagnare la fuga e far perdere le tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Canicattì e i poliziotti del locale commissariato.

Al via le indagini per risalire all’identità dei malviventi. Un aiuto potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere che insistono nella zona.