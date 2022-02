Droga, arrestato 42enne a Santa Margherita Belice

I carabinieri della stazione di Santa Margherita Belice, insieme ai colleghi della Compagnia di Sciacca, hanno arrestato un 42enne noto alle forze dell’ordine, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato sorpreso in casa in possesso di 70 grammi di hashish, 5 grammi di cocaina e 20 grammi di sostanza da taglio.

L’arresto scaturisce da un’attività investigativa portata avanti dai militari dell’Arma finalizzata al contrasto al fenomeno della droga. Da alcuni giorni i carabinieri tenevano sotto controllo il 42enne avendo il fondato motivo che potesse spacciare droga.

Dopo aver avuto l’ok dalla Procura di Sciacca, che ha coordinato l’inchiesta, è scattata una perquisizione domiciliare che ha dato esito positivo. L’uomo si trova adesso agli arresti domiciliari.