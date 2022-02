Eraclea Minoa, Cordaro: “al via lavori ripascimento della spiaggia”

“Ho firmato il decreto definitivo che in buona sostanza dà il via ai lavori di ripascimento della splendida spiaggia di Eraclea Minoa. Vi erano state delle richieste di chiarimenti da parte della commissione tecnico-specialistica, i giudizi di ottemperanza sono arrivati e sono positivi, grazie alla volontà forte del governo Musumeci questo nostro straordinario tesoro ambientale verrà recuperato e verrà offerto a cittadini e turisti”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale al Territorio e Ambiente Toto Cordaro a proposito dei lavori per frenare l’erosione costiera ad Eraclea Minoa.

