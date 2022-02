Fondi Pnrr, nell’Agrigentino nasceranno case e ospedali di comunità

Sedici Case di Comunità, tre Ospedali di Comunità e quattro Centrali operative territoriali: è quanto previsto per la provincia di Agrigento nell’ambito della programmazione regionale dei fondi del Pnrr destinati al settore sanitario e socio sanitario che ammontano complessivamente a circa 800 milioni di euro. Il piano, ancora in fase istruttoria, è stato illustrato dall’assessore per la Salute Ruggero Razza alla sesta commissione dell’Ars presieduta da Margherita La Rocca Ruvolo.

Nello specifico le Case di Comunità nasceranno ad Agrigento, Aragona, Bivona, Canicattì, Casteltermini, Cattolica Eraclea, Favara, Licata, Menfi, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Ravanusa, Ribera, Sciacca; gli Ospedali di Comunità: Agrigento, Bivona e Santa Margherita Belìce; le Centrali operative territoriali: Agrigento, Canicattì, Licata e Ribera.