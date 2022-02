Licata, a fuoco due auto in poche ore: indagini

Notte di fuoco a Licata dove nel giro di poche ore i Vigili del Fuoco del distaccamento di Corso Argentina sono intervenuti per ben due volte per spegnere altrettanti incendi di auto.

Il primo episodio è avvenuto in via Fermi: a fuoco una Audi di proprietà di un venticinquenne del posto. Momenti di panico con fiamme levate in alto. Sul posto anche i carabinieri della locale Compagnia che hanno avviato le indagini. Ancora poco chiara la natura dell’incendio ma non si esclude nessuna pista.

E poche ore più tardi, in contrada “Olivastro”, ad andare a fuoco è stata la Renault Megane di proprietà di una donna di Licata. Anche in questo caso sono stati i Vigili del Fuoco a domare le fiamme. Ancora da chiarire la natura dell’incendio.