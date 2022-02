Naro, Lillo Burgio si dimette dalla carica di assessore comunale

Lillo Burgio, imprenditore nel settore della promozione e commercializzazione internazionale dei prodotti tipici di sicilia , ha rassegnato le dimissioni dalla carica di assessore al Comune di Naro con una lettera indirizzata al sindaco Mariagrazia Brandara.

Nei prossimi giorni, il già assessore collaborerà a nell’ambito del nuovo incarico di consulente del sindaco di Naro ( a titolo gratuito) per le politiche in favore dei naresi emigrati all’estero e per le politiche di promozione e commercializzazione all’estero dei prodotti tipici locali.

Oggetto: Dimissioni da assessore comunale.

Il sottoscritto Burgio Pasquale, al fine di consentire una giusta rotazione nelle

cariche dell’esecutivo, come già concordato, rassegna le proprie dimissioni

dalla carica di assessore comunale.

Ringrazia il Sindaco per la fiducia accordata, i colleghi assessori per i buoni

rapporti di collaborazione intrattenuti durante la permanenza nella carica, il

segretario generale ed i dipendenti comunali per il supporto lealmente e

fattivamente fornito tutti i giorni.