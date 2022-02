Palma di Montechiaro, fondi in arrivo per i locali dell’Oratorio

Nuovo finanziamento per Palma di Montechiaro, il secondo del Pnrr,che ammonta a 1.595.000,00 nell’ambito “Istruzione e ricerca, potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università”.

L’intervento riguarderà la ristrutturazione dei locali dell’Oratorio Don Bosco alle spalle della Chiesa Trasfigurazione di Nostro Signore, compreso il campetto sito tra la Chiesa e i locali annessi. La finalità del suddetto intervento è la creazione di un centro polifunzionale per la famiglia e i giovani, uno spazio all’interno del quale i bambini e le loro famiglie potranno incontrarsi e crescere, maturare insieme, grazie ad un ambiente riqualificato, bello e funzionale.

“Questo ulteriore tassello rende ancora di più Piazza dell’Emigrante un vero Polo dell’Inclusione, grazie alle presenze della Chiesa Cristiana, della Chiesa Evangelica, dell’A.F.A.D.I., delle Scuole, delle Associazioni sportive e delle infrastrutture sportive oggetti di interventi già finanziati”, dichiara il Sindaco Stefano Castellino. Ringrazio l’assessore Salvatore Acri che ha seguito insieme a me l’iter di aggiornamento e adeguamento del progetto redatto per questo Comune nel 2011 per portarlo finalmente ad essere finanziato. Un grazie di cuore va al Ministero dell’istruzione guidato dal Ministro Bianchi ed al Governo Nazionale, si ringraziano altresì i dipendenti comunali, in particolare il settore Lavori Pubblici guidato dall’architetto Salvatore Di Vincenzo, i miei collaboratori, gli assessori, il Presidente del Consiglio, Domenico Scicolone e la quasi totalità del Consiglio comunale per il sostegno all’organo esecutivo e la sua progettualità. La politica del serio e costante lavoro e la sinergia con il Governo regionale e nazionale premiano sempre la nostra città”.