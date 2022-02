Realmonte, dopo 40 anni ok al piano regolatore a tutela del paesaggio”

Si è riunita al Comune di Realmonte, la commissione del Comitato Tecnico Scientifico Urbanistica dell’assessorato regionale Territorio ed Ambiente, diretto dall’arch. Calogero Beringheri, per una valutazione sul piano regolatore della Città della Scala dei turchi. Il progettista, l’arch. Bruno Gallo, ha illustrato il progetto che prevede uno strumento urbanistico in funzione della vocazione turistica della città, ma a salvaguardia del paesaggio e del territorio. Presenti in sala giunta, oltre al sindaco Sabrina Lattuca,i componenti la sua giunta ed il pres. del Consiglio comunale,anche funzionari dell’ass. regionale Territorio ed Ambiente, del Genio Civile, della Soprintendenza di Agrigento e degli esperti : Alfonso Cimino, Roberta Andaloro e Giovanni Randazzo. All’incontro sono seguiti i sopralluoghi nelle aree territoriali interessate per comprendere le previsioni prospettate dal piano regolatore. Entro il prossimo mese di marzo, conclusa l’istruttoria, la Città della Scala dei Turchi avrà un piano regolatore secondo i canoni stabiliti dalla legge 19 del 2020.

“Nell’ambito dell’esame del PRG del comune di Realmonte- afferma Calogero Beringheri, dir. CTS Urbanistica- la cui istruttoria è iniziata un mese fa, la CTS urbanistica ha deciso di venire qui sul posto per verificare quanto rappresentato in planimetria e quanto è stato realizzato sul posto. I luoghi sono bellissimi. Certamente questo piano regolatore dovrà fare riferimento alla nuova norma urbanistica che prevede consumo del suolo tendente a zero. Cercheremo di esitarlo nel più breve tempo possibile- conclude Beringheri- speriamo a marzo di concludere l’istruttoria e dare al comune un piano regolatore approvato secondo i canoni stabiliti dalla legge 19 del 2020”

“Dopo 40 anni, la città avrà un piano regolatore- dichiara il sindaco Sabrina Lattuca – Voglio ringraziare l’assessorato regionale Territorio e Ambiente per aver disposto il sopralluogo di stamane, ai fini della valutazione del piano regolatore generale e della normativa che deve essere calata all’interno dello stesso piano, frutto di un anno e mezzo di lavoro e di numerosi incontri in assessorato per confronti con il direttore generale e l’architetto Beringheri che ringrazio per la disponibilità, l’attenzione e il riscontro rispetto a una richiesta legittima di un territorio che è bellissimo la città della Scala dei Turchi, che merita -conclude il sindaco- di essere regolamentato anche dal punto di vista urbanistico, secondo i canoni stabiliti dalla legge 19 del 2020”.