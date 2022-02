Canicattì, furto in casa di commerciante: rubati 35mila euro in contanti

Trentacinque mila euro in contanti, oggetti preziosi e l’oro di famiglia. E’ il bottino di un maxi furto avvenuto in via Osoppo a Canicattì. I ladri sono entrati in azione nell’abitazione di un cinquantacinquenne commerciante del posto e, una volta dentro, sono riusciti ad aprire la cassaforte dove erano custoditi contanti e preziosi.

A fare l’amara scoperta è stato l’uomo di rientro a casa. I malviventi hanno utilizzato alcuni arnesi per scassinare la cassaforte. Probabilmente conoscevano le abitudini del proprietario di casa e, ancora più plausibile, lo stesso era anche pedinato.

Infatti i ladri sono entrati nell’appartamento appena il proprietario è uscito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Canicattì che hanno avviato le indagini.