Lucca Sicula, una nuova cucina per la mensa scolastica

Il comune di Lucca Sicula dispone di una cucina nuova di zecca per assicurare la mensa scolastica a circa 200 alunni della scuola dell’infanzia, primaria e media e ai loro insegnanti.

“Si tratta di un traguardo importante per la comunità, dice il sindaco Salvatore Dazzo, che permette alle famiglie di godere della quota di pagamento di un euro ed 88 centesimi, di fronte agli ultimi aumenti spropositati, e che consente anche all’amministrazione comunale di calmierare i prezzi, risparmiando sui costi e destinando i fondi ad altre opere pubbliche”.

La nuova cucina è stata acquista in appena 50 giorni, con il finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti di Roma, al prezzo di circa 40 mila euro. Il servizio è garantito da tre operatori della cooperativa “La Sapienza” e viene assicurato per cinque giorni settimanali. L’attività della mensa veniva svolta in passato nella sede della locale casa di riposo, con i pasti smistati nei tre ordini di scuola.

Soddisfatto pure il dirigente scolastico Vito Ferrantelli che ha sottolineato come il servizio di refezione scolastica sia di fondamentale importanza per realizzare la scuola a tempo pieno.