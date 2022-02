“Non è reato”, assolto 60enne fermato in strada durante lockdown

Il giudice monocratico del tribunale di Sciacca, Dino Toscano, ha assolto un sessantenne di Sciacca poiché il fatto contestato non è previsto dalle legge come reato. L’uomo era stato fermato ad un posto di blocco in via Alcide De Gasperi in pieno lockdown nel marzo 2020.

Per questo motivo era scattata la denuncia con relativo processo. La difesa, rappresentata dall’avvocato Fabrizio Di Paola, ha dimostrato come quanto contestato non rientrasse nella sfera penale ma, al massimo, in quella dell’illecito amministrativo. Il giudice, accogliendo la tesi, ha prosciolto l’imputato.