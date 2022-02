Promozioni e Bonus di Casinò Online: le tipologie e quali scegliere

Ci sono tantissime cose che rendono unica l’esperienza di un giocatore sui casinò online, ma sicuramente uno dei capitoli più importanti è rappresentato dalle promozioni e bonus che offre. Tale dettaglio è importante soprattutto per aiutare ogni giocatore a scegliere quale sia il casinò più adatto alle sue esigenze, valutando la lunga lista di offerte che propone.

Del resto ogni giorno spuntano nuove piattaforme di gioco, pronte a conquistare il proprio spazio nel settore del gioco d’azzardo. Di seguito scopriremo quali sono le promozioni più interessanti e più popolari tra le piattaforme di casinò online leader del settore di gioco!

Bonus benvenuto

Possono essere introdotti diversi tipi di bonus di benvenuto e i giocatori principianti potrebbero non notare grandi differenze e non sapere quale scegliere. Sono delle offerte che servono per attirare nuovi giocatori e invitarli così a iscriversi presentando delle promozioni vantaggiose. Ciò avviene spesso attraverso i bonus gratuiti sul primo deposito, spesso offerti con i giri gratuiti per le slot machine. Ma ci sono anche dei casino con bonus senza deposito, che permettono di scommettere immediatamente una somma di denaro nel rispetto di requisiti precisi.

Bonus sul deposito

Con tale offerta il casinò offre una percentuale aggiuntiva sul tuo deposito (solitamente il primo o i primi 3). La percentuale cambia in base alla piattaforma, ma di solito offre anche il 100% del tuo versamento sul conto di gioco. Prima di accettare e richiedere tale offerta è bene leggere sempre i suoi termini e condizioni, oltre a considerare i requisiti di scommessa che permetteranno di sbloccare il bonus e renderlo poi prelevabile.

Bonus senza deposito

Questa soluzione è molto interessante per allietare i giocatori offrendo solo una visita al sito e una prova diretta ai casino con bonus senza deposito e senza licenza AAMS, dove puoi partire da un piccolo bonus immediato. Ciò non prevede di ricaricare il conto di gioco, ma basterà di solito iscriversi, completare la registrazione e verificare la propria identità.

Il casinò ti darà una quantità di denaro con cui giocare fin da subito, ma anche in questo caso ci possono essere dei requisiti di scommessa più o meno vantaggiosi. Alcune volte sono davvero troppo alti per questo bonus e sarebbe preferibile puntare su altre piattaforme. In altri casi invece possono essere abbinati solo a precisi giochi offerti dalla casa digitale.

Giri gratuiti

Si tratta di un bonus che è molto ambito dai frequentatori e appassionati dei casinò online, soprattutto perché sono legati in particolare all’utilizzo delle slot machine. Grazie a questa offerta molte volte un casinò introduce una nuova slot nel suo catalogo e la mette in risalto proprio associandola alla promozione con giri gratis da usare per aumentare la chance di vittoria. Sono un ottimo bonus per chi ama le slot, ma è sempre bene verificare anche qui i requisiti che possono essere troppo elevati.

Bonus di rimborso o cashback

Il gioco d’azzardo non è fatto solo di vincite, ma anche di perdite: ecco perché è stato introdotto anche un bonus rimborso, che aiuta i giocatori a ottenere una parte delle perdite generate. Nella maggior parte dei casi prevede una restituzione di denaro compresa tra il 20% e il 30%, ed ha dei requisiti di scommessa che variano sempre in base alle scelte del casinò. Non è sicuramente uno dei bonus più popolari, ma viene introdotto con sempre maggior insistenza, soprattutto dalle piattaforme più conosciute.

Conclusione

Ora che conosci quali sono i bonus più famosi sui casinò online e piattaforme che offrono le scommesse sulle partite di calcio, basket o hockey, è bene fare un’ultima considerazione: abbiamo parlato con insistenza dei requisiti di scommessa. Tale fattore indica quante volte dovrai scommettere la somma di un bonus prima di poterlo rendere prelevabile. È fondamentale conoscerlo perché si corre il rischio di perdere il denaro investito, soprattutto se si usano bonus in modo errato o promozioni che non sono adatte alle proprie abilità.