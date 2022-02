Ravanusa, parla l’agenzia dei funerali: “Non facciamo sciacallaggio”

“Ci siamo occupati di 7 delle 9 vittime della tragedia dello scorso 11 dicembre. Sono qui per puntualizzare alcune situazioni su quanto emerso negli ultimi due giorni.” A parlare è l’amministratore dell’agenzia funebre Messana Jean dopo le polemiche sollevatesi per il conto dei funerali delle vittime della strage di Ravanusa.

“Voglio puntualizzare che noi non abbiamo mai sollecitato nessun pagamento né alle Istituzioni né alle famiglie né agli avvocati. Stamattina siamo giunti ad una conclusione, a causa del clamore mediatico e spinti dalle persone che ci hanno sostenuto e che ringrazio, e con il consenso delle famiglie. Siamo qui per comunicare ufficialmente che il costo dei funerali non ammonta a 10 mila euro come si vocifera ma le fatture, emesse stamattina spinti dal clamore mediatico, e sono pari all’importo di circa 4mila-4.500 euro. Non è nostro costume fare sciacallaggio e ne sono testimoni tutte le persone di Ravanusa che hanno avuto a che fare con noi. Ci rammarica tutta questa situazione davvero imbarazzante perché addolora di più le famiglie e quello che stanno vivendo da mesi. Spero di aver messo un punto a tutta questa situazione, grazie.”