Agrigento, forte odore di gas in via Atenea: intervento dei Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco, insieme ai tecnici di Italgas, in seguito alla segnalazione di un forte odore di gas inoltrata da numerosi commercianti della via Atenea.

Sul posto una squadra di pompieri del Comando Provinciale di Agrigento e anche una pattuglia di carabinieri giunta in supporto. Al via le verifiche, con apposita strumentazione, per capire se e dove si fosse verificata la perdita.

Tanti i dipendenti dei negozi del salotto buono della Città che sono usciti dalle attività per timore e per permettere ai vigili di intervenire. Per fortuna non è stata riscontrata alcuna perdita e, dopo una breve chiusura, l’intera via Atenea è stata riaperta.