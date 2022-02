Campobello di Licata, Iter Progetto Centro Diurno disabili

Progetto comunale dei lavori di recupero, attraverso la ristrutturazione edile per la fruibilità di un immobile, che, alla dara odierna, è in “totale disuso ed abbandono” – secondo l’amministrazione civica -, da destinare a centro diurno per disabili. E’ stata approvata la perizia di variante e suppletiva. Sono stati aggiudicati i lavori, in via definitiva, alla ditta “Suron”, di Palermo. La gara di appalto è stata esperita col criterio del “minor prezzo” e con procedura telematica, presso Ufficio Regionale Gare Appalti Regionali (Urega), sezione di Agrigento, su piattaforma “Sitas E-procurement”.

Giovanni Blanda