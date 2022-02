Cinema: 5 film imperdibili da vedere

I film che hanno fatto la storia del cinema sono un elenco interminabile, che si snoda nel tempo e nello spazio lasciandoci ogni volta stupiti ed atterriti di fronte alla vastità della cultura cinematografica che ci manca. Con questo articolo cercheremo di colmare solo una piccola parte di questa lacuna, andando a fornirvi un elenco dei 5 migliori film della storia del cinema che dovete inevitabilmente vedere, prima o poi, con l’augurio che possa essere solo l’inizio! Se volete saperne di più e amate il cinema, continuate a leggere i prossimi paragrafi… e prendete nota!

A qualcuno piace caldo

Probabilmente una delle commedie meglio riuscite di sempre, questo storico film è datato 1959, e stupisce ancora oggi, a distanza di 70 anni, per la sua meravigliosa scioltezza di trama, tra suspance e risate gratuite. Viene unanimemente definito come una delle migliori interpretazioni di Marylin Monroe, e già per questo motivo varrebbe la pena di vederlo. Gli altri due protagonisti, interpretati da Tony Curtis e Jack Lemmon, si trovano a fingersi donne per fuggire da Chicago: il loro ingresso nella banda femminile li porterà ad amori impossibili, avventure trasformiste ed equivoci imprevisti. Una commedia brillante, per niente scontata e sempre unica. Da vedere assolutamente.

La finestra sul cortile

Come non citare la regia del brillante Hitchcock, il maestro del brivido, quando si fa una rassegna di titoli imperdibili? Con La finestra sul cortile, il noir si tinge di giallo e raggiunge il suo culmine in una tensione psicologica che non sfocia mai nell’horror, ma mantiene la mente col fiato sospeso. Il protagonista si trova, per immobilità a causa di un incidente, a rimanere fisso davanti alla finestra di casa sua. Dall’appartamento, però, può vedere tutto il vicinato: così, le sue giornate si svolgono tra pettegolezzi e affari altrui, finché la mania di controllare le vite degli inquilini non lo porterà a terribili scoperte: di fronte alla responsabilità della testimonianza, non ci si può sottrarre alla necessità di agire, qualunque ne sia la conseguenza. In questo film resterete con il dubbio fino alla fine di aver visto bene, anche voi.

Pulp fiction

Un altro capolavoro indiscusso del cinema americano: pulp fiction è un film di culto, i cui dialoghi sono per sempre impressi nella mente di chi li ha ascoltati, a volte lasciando un velo di inspiegabile fascino malinconico per la loro inspiegabile e cruda veridicità. Si tratta di un intreccio di tre trame contemporanee che vince non solo la Palma d’Oro a Cannes ma anche l’Oscar alla miglior sceneggiatura originale nel 1995. Le tre storie, dalle sfumature thriller/splatter/dark comedy sono compenetranti e difficili da seguire, ma un fil rouge terrà le vostre menti incollate allo schermo comunque, fino alla fine.

Rain Man

1988, l'uomo della pioggia è uno dei film che vince in assoluto più premi del ventennio: si aggiudica ben 4 Oscar. La regia, brillante e drammatica, ripercorre le vicende personali e drammatiche del protagonista, accompagnandoci nella scoperta sofferta dei suoi retrovia familiari: tra colpi di scena e inquadrature magiche, rimane indimenticabile la partita di blackjack del protagonista, che divenne vero e proprio culto per tutti gli appassionati – e non.

Titanic

Il colossal più famoso degli anni ’90 non ha nemmeno bisogno di presentazioni: nel pubblico, c’è chi lo ha visto talmente tanto che ne ha nausea, e chi lo ha sentito ma mai effettivamente visto. Che vi piacciano o no le storie d’amore strappacuore, questo imperdibile ‘romanzo’ storico-romantico è una perla che fa indelebilmente parte della cultura occidentale del cinema. Di Caprio e la Winslet, dopo averlo girato, hanno guadagnato fama internazionale e anche una bella amicizia sul set.