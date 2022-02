Faretti led per l’illuminazione di casa, quali modelli scegliere

In tempi come quelli che stiamo vivendo, con il caro bollette che suscita proteste da più parti, avere la possibilità di risparmiare sui consumi di energia è un’occasione da non lasciarsi scappare. Un obiettivo che può essere raggiunto, per esempio, grazie ai faretti LED , che rappresentano una soluzione più che valida per illuminare in modo efficace e conveniente gli ambienti di casa. Come noto, il led offre molteplici benefici rispetto alle alternative, perché il processo di produzione presuppone un dispendio economico minore. In base a un decreto della Ue, il ciclo di vita di un sistema di illuminazione di questo tipo rappresenta l’arco di tempo di funzionamento terminato il quale il led non è più in grado di mantenere con costanza il flusso luminoso, fino a una riduzione della potenza a un livello inferiore al 70%. Tale soglia, di conseguenza, consiste nel termine del funzionamento dei faretti; ciò non toglie che sia comunque possibile continuare a utilizzarli sino a che essi non si esauriscono del tutto.

L’angolatura dei faretti led

I faretti led possono offrire prestazioni diverse in base al tipo di apertura del fascio di luce, che è direttamente correlato all’angolatura. Vale la pena di sapere che il calcolo dell’angolazione del fascio luminoso viene effettuato in gradi. In genere questa informazione è riportata sulle confezioni e segnalata con la lettera D. Sono tre le angolazioni che vengono utilizzate più di frequente per i faretti: da 60, da 40 o da 24 gradi. C’è da dire, poi, che l’angolazione del fascio di luce cambia in funzione della posizione del faretto nella stanza e a seconda della distanza dal pavimento.

Faretti led: l’importanza del colore

Nel momento in cui ci si approccia all’acquisto di uno o più faretti led, è necessario tenere conto sia delle caratteristiche dell’ambiente di destinazione che dell’obiettivo che ci si propone di raggiungere, e cioè del motivo per cui si è deciso di installare il faretto. Un concetto importante, in materia di tecnologia led, è quello relativo alla temperatura di colore, che a sua volta va presa in considerazione in previsione di una scelta meditata. In pratica, la temperatura di colore consiste in uno spettro di emissione costante in una sorgente reale. Sulle confezioni dei faretti LED sono presenti tutte le indicazioni utili, con la distinzione fra la luce fredda bianca, la luce neutra bianca e la luce calda bianca. Il colore varia a seconda delle proprietà degli oggetti del locale, il che vuol dire che ciascun ambiente della casa richiede una temperatura di colore specifica.

Quanto sono potenti i faretti led

Si misura in Watt il livello di potenza dei faretti led, secondo la medesima logica che riguarda i faretti alogeni. Le confezioni dei led, infatti, riportano scale di comparazione fra i faretti led e quelli alogeni, indicando per altro i consumi annuali medi, come richiesto da una norma del 2012. Si tratta di un aspetto molto importante per poter valutare correttamente il livello di intensità luminosa. Con l’incremento dei Watt, infatti, si ha un aumento proporzionale della quantità di lumen espressi, il che ha delle ripercussioni dal punto di vista dell’intensità luminosa.

Quali aspetti considerare in vista di un acquisto

Il ciclo di vita, l’angolazione, il colore e la potenza sono alcuni degli aspetti su cui ci si deve basare in previsione di un acquisto, ma altri due fattori da valutare sono l’indice cromatico e l’attacco. Il mercato mette a disposizione una grande varietà di soluzioni, ed è bene tener presente che i faretti possono offrire prestazioni diverse a seconda del marchio. Questo implica, tra l’altro, che due faretti con le stesse specifiche tecniche possono, in teoria ma anche in pratica, garantire una resa effettiva diversa. I faretti possono essere per esterni, a incasso o da parete, ma in ogni caso assicurano un risparmio molto consistente.

Le proposte di Lampadadiretta

Per avere la certezza di installare in casa faretti led di alta qualità si può fare affidamento sul catalogo di Lampadadiretta.it , shop online che vanta una lunga e consolidata esperienza in questo ambito e che mette a disposizione soluzioni diverse provenienti dai marchi più rinomati del settore, come per esempio Philips e Noxion.