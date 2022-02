Lions Club Valle dei Templi, la tragedia delle Foibe al centro di un incontro al Liceo Politi

Il Lions Clubs Agrigento Valle dei Templi, presieduto dalla Prof.ssa Maria Assunta Iacona – in collaborazione con la Consulta Provinciale Studentesca di Agrigento, giovedì 10 febbraio 2022 alle ore 11,00, in occasione della giornata commemorativa del ricordo della tragedia delle Foibe, promuove il Convegno-Dibattito “Foibe: Il Giorno del Ricordo”.

Il Convegno – che si svolgerà in modalità “mista” (in presenza ed on line) sarà celebrato in Agrigento presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “R. Politi” dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

“In questo modo il Lions Club Agrigento Valle dei Templi – ha sottolineato la Presidente del Club Prof.ssa Maria Assunta Iacona – nel “Giorno del Ricordo” e nell’ambito delle attività di servizio lionistico della Macroarea “Rafforzare la Comunità – Giovani ed Impegno Sociale”, si ritrova accanto ai più giovani con l’obiettivo di diffondere la conoscenza dei tragici eventi delle Foibe e conservarne la memoria, valorizzando il patrimonio culturale, storico, letterario ed artistico italiano”.

Dopo i saluti introduttivi del Presidente del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, della Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “R. Politi” Prof.ssa Santa Ferrantelli e di Luca Gambino – Presidente della Consulta Studentesca Provinciale di Agrigento, relazioneranno sull’importante argomento la Prof.ssa Maria Assunta Iacona, Presidente del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, l’Avv. Gaetano Salemi – Segretario del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, il Prof. Francesco Pira – Professore di Sociologia presso l’Università di Messina e Vice Presidente del Lions Club Agrigerto Valle dei Templi e Luca Gambino, Presidente Presidente della Consulta Studentesca Provinciale di Agrigento.