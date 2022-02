PNRR, 3,5 miliardi alla Sicilia, gli Ingegneri “Occasione unica, serve collaborazione coi Comuni”

“Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con quasi 3 miliardi e mezzo di euro destinati alla Sicilia, fra l’altro, per infrastrutture, edilizia residenziale pubblica, mobilità e trasporto di massa, è una straordinaria occasione di sviluppo alla quale guardiamo con speranza e grande attenzione. I professionisti sono infatti chiamati a svolgere un prezioso ruolo di collaborazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni”. Lo afferma il presidente dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Palermo, Vincenzo Di Dio.

“C’è un imponente lavoro da svolgere per mettere pienamente a frutto le risorse del Pnrr – sottolinea Di Dio – e ciò inevitabilmente rimanda sia alla necessità di personale tecnico nelle pubbliche amministrazioni, i cui organici sono ormai fortemente sottodimensionati, sia all’opportunità di affidarsi ai professionisti esterni per la progettazione delle opere. Noi siamo pronti a fare la nostra parte e gli ordini professionali sono in grado di dare supporto, all’occorrenza, anche con azioni formative per i neo-assunti”.

Il monito dei sindacati

“La nostra grande preoccupazione è che non siamo pronti a gestire la grande messa di risorse del Pnrr perché le pubbliche amministrazioni, i comuni, le città metropolitane e in generale la pubblica amministrazione in Sicilia non è purtroppo attrezzata in termini di competenze e di risorse umane a predisporre i progetti che servono. Basta il dato dei Piani integrati per la rigenerazione urbana, misura prevista dal Pnrr di quasi 3 miliardi, di cui il 40 per cento per le regioni del Sud: dei 500 progetti presentati, per oltre il 90 per cento si tratta di progetti che arrivano dal Nord Italia, motivo che ha spinto i comuni settentrionali a chiedere risorse aggiuntive”, afferma il segretario Cgil Palermo, Mario Ridulfo