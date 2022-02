Vandali in azione in via Atenea: residente filma i soggetti e sporge denuncia

Vandali in azione, ancora una volta, lungo la Via Atenea di Agrigento. Con un tavolino di ferro hanno danneggiato due autovetture lasciate posteggiate ai bordi della strada e poi hanno mandato in frantumi il vaso di ceramica che era stato collocato nel pozzo per abbellire la salita Madonna degli Angeli. Un residente, sentendo i rumori, ha filmato tutto con il cellulare e l’indomani si è recato presso il Comando dei Carabinieri per sporgere denuncia. Indagini in corso per risalire agli autori di tale gesto.

