Favara, fermi i lavori di riqualificazione di Via del Carmine

Restano fermi i lavori di riqualificazione di Via del Carmine a Favara.

La zona, esattamente 10 anni prima, era stata teatro di una gravissima

tragedia nella quale persero la vita le sorelline Bellavia, rimaste uccise dal crollo della loro abitazione.

A tal proposito il Consigliere Comunale Gerlando Nobile ha presentato una interrogazione al Sindaco Antonio Palumbo per chiedere notizie sullo stato dell’arte. Il Consigliere, sollecitato dai residenti delle zone limitrofe, intende avere notizie sull’affidamento dei lavori di riqualificazione dell’area e della messa in sicurezza degli altri edifici pericolanti al fine di evitare altri crolli.

Era il 5 giugno del 2020 quando l’allora Sindaco Anna Alba, presentó i lavori di riqualificazione della zona; Da lì a qualche giorno i lavori partirono spediti con le operazioni di sbancamento dei terreni e dei resti delle abitazione precedentemente demolite per la messa in sicurezza del sito.

Dopo poco tempo i lavori si fermarono ed ancora oggi il cantiere risulta fermo.