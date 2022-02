Incendio distrugge la casa di un’anziana: avviata raccolta fondi online

La nipote di un’anziana di Cattolica Eraclea, ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe dopo che la sua abitazione è stata danneggiata dalle fiamme.

“La sera del 4 febbraio – scrive Filippa Borsellino – un incendio scoppiato improvvisamente nella casa di nonna Maria ha distrutto tutto, tutti i suoi ricordi, 95 anni della sua vita bruciati in pochi istanti. Fortunatamente i soccorsi sono arrivati in tempo e lei sta bene. Vorremmo poterla aiutare a ricostruire e riacquistare tutto quello che ha perso – prosegue – per poterle donare la gioia di tornare a vivere nella sua amata casa al più presto possibile. Anche se tutto questo non farà tornare indietro tutti i suoi effetti personali e i suoi ricordi – continua – potrà sentire l’amore e la vicinanza di tutte le persone che vogliano contribuire a ridarle un po’ di speranza”.

La raccolta fondi è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/aiutiamo-nonna-maria-a-ricostruire-la-sua-casa