Santo Stefano di Quisquina, sanificatori a ciclo continuo per le scuole

Consegnati ai plessi Primaria, Secondaria e della Infanzia di Santo Stefano di Qusquina dei sanificatori a ciclo continuo che hanno la capacità di abbattere il 99,9% dei virus e dei batteri che possono essere introdotti nelle classi.

“Una scelta quella dell’Amministrazione di concerto con il Dirigente scolastico, dichiara il sindaco Francesco Cacciatore, che dimostra quanto alta sia l’attenzione verso il futuro di questo Paese nella consapevolezza che il domani, va scritto con coscienza e responsabilità.Oggi la nostra Scuola, grazie agli sforzi congiunti è certamente un luogo sicuro, per altro dobbiamo continuare a mantenere un atteggiamento vigile e responsabile per rispetto a noi stessi ed agli altri e per non vanificare i grandi sforzi messi in campo”, ha concluso il primo cittadino.