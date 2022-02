Aggiudicata progettazione antisismica di due scuole a Ribera

Aggiudicati gli interventi progettuali per l’adeguamento antisismico dell’I.I.S.S. Francesco Crispi I.T.C. e G. Giovanni XXIII di Ribera. Aggiudicatario della progettazione è il R.T.P. Studio Stanchelli Russo Associati (Mandataria); Comma Engineering Società di Ingegneria Cooperativa (Mandante), Ing. Melita Pennisi (Mandante), Ing. Claudio Consoli (Mandante) con sede a Catania, che ha ottenuto il miglior punteggio pari a 94,277, avendo offerto il ribasso del 44,258% sull’importo riguardante i servizi della progettazione.L’importo contrattuale netto di aggiudicazione è pari ad euro 368.566,80 oltre IVA e oneri previdenziali. Nelle prossime settimane si procederà alla stipula del contratto. Per tali servizi di progettazione, inseriti nel Piano Triennale delle opere pubbliche dell’Ente, era stato previsto un importo a base d’asta di affidamento di €. 661.202,25. La gara per la progettazione è propedeutica per richiedere al Ministero competente le somme per realizzare i lavori d’adeguamento antisismico degli edifici interessati.

Il Libero Consorzio si riserva di affidare direttamente al progettista dei lavori l’incarico di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per realizzare questi lavori, quando saranno disponibili i finanziamenti.