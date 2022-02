Campobello di Licata, minaccia Carabinieri dopo atto vandalico: denunciato

I carabinieri della stazione di Campobello di Licata hanno denunciato un residente del luogo per minacce a pubblico ufficiale.

L’agrigentino avrebbe rivolto frasi ingiuriose, tentando anche il contatto fisico con i militari dell’Arma, in seguito ad un raid vandalico di cui lo stesso si è reso protagonista in via Giglia.

I carabinieri, dopo la segnalazione, sono intervenuti e hanno tentato di identificare l’uomo. Operazione resa ancora più complicata dallo stato di agitazione e alterazione del soggetto. Così, dopo momenti di tensione, l’uomo è stato portato in caserma, identificato e denunciato.