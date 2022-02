Campobello di Licata, Sostegno a famiglie per Covid

Sostegno del Comune a favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, a causa dell’emergenza socio-assistenziale da covid – 19, in ottemperanza a quanto previsto dalla D.D.G. n. 1514 del 23 luglio 2021, con la quale il dirigente dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali ha decretato il trasferimento delle risorse a favore dei comuni, finalizzate all’intervento denominato “Misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da Covid-19”. E’ disposta l’assegnazione di: buoni spesa/voucher per l’emergenza socio-assistenziale da covid-19 per l’acquisto di beni e prodotti di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas, dispositivi di protezione individuale, pasti pronti);

a valere sulle risorse messe a diposizione dal POC Sicilia 2014/2020.

Giovanni Blanda

loading..