Controllo alimentare, riconoscimento per Gianni Giardina presidente Federcarni

Presso la biblioteca comunale di Agrigento si è svolto un incontro formativo organizzato da Confcommercio Agrigento che ha visto la partecipazione degli associati Federcarni.Due medici veterinari dell’ASP di Agrigento hanno illustrato ai partecipanti le novità riguardanti il campo del cosiddetto autocontrollo alimentare, centrando quindi l’attenzione su uno degli aspetti più importanti che caratterizzano e valorizzano qualitativamente il lavoro di un intero comparto.

“Dal dibattito scaturito durante l’incontro, è emerso chiaramente – dichiara Gianni Giardina, presidente provinciale della Federcarni – che la qualità delle carni e il benessere delle persone sono sempre al centro degli interessi degli operatori del settore e la consapevolezza di operare nel solco delle norme, attingendo ad un’informazione attenta ed efficace, è l’obiettivo che ci vogliamo predeterminare quotidianamente”. L’incontro è stato anche occasione per conferimento, da parte di Confcommercio Agrigento capitanata dal Presidente Giuseppe Caruana, di un riconoscimento a Gianni Giardina per il suo ultimo importantissimo risultato ottenuto con la Nazionale Italiana dei Macellai agli ultimi Campionati Europei, che si è piazzata “Prima per il pubblico e seconda per la giuria”, così come è stato evidenziato da tantissimi esperti internazionali. Nel conferire il riconoscimento Giuseppe Castellano – referente del “Gruppo Giovani” di Confcommercio Agrigento – lo ha ringraziato per l’impegno profuso nelle vesti di Presidente provinciale di Federcarni, rimarcando che poterlo annoverare nella squadra di Confcommercio è un orgoglio per tutta gli associati.Gianni Giardina ha concluso l’incontro ringraziando tutta l’Associazione per la stima e per il riconoscimento, e i medici veterinari dell’ASP per il loro fattivo contributo, soffermandosi particolarmente sulla preziosa collaborazione emersa.