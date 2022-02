Il pittore “Marck Art” sarà cittadino benemerito di Favara

Il pittore Marco Urso, noto con lo pseudonimo “Marck Art” sarà cittadino benemerito di Favara. La decisione è stata presa ieri dalla giunta comunale su proposta dell’assessore alla Cultura Antonio Liotta. La benemerenza è stata disposta per gli “alti meriti culturali ed artistici e riconoscimenti internazionali nel campo della pittura” ottenuti in questi anni.

“Siamo particolarmente lieti di consegnare questo riconoscimento a Marco – dichiara il sindaco Antonio Palumbo -, non solo per il prestigio che ha arrecato in questi anni alla città di Favara, ma come dimostrazione di affetto da parte di una comunità che, negli anni non gli è sempre stata amica”.

La cerimonia di consegna avverrà il prossimo 12 febbraio alle ore 18 presso il Castello Chiaramontano nel contesto della presentazione del libro “L’arte della salvezza” di Carmelo Sardo.

Parteciperanno all’evento il sindaco Antonio Palumbo, il presidente del Consiglio comunale Miriam Mignemi, la marchesa e collezionista d’arte Marialda Berlingieri, il magistrato Massimo Russo, oltre ovviamente a Marck Art e allo scrittore e giornalista Carmelo Sardo.

Brani del libro saranno letti da Arianna Vassallo e da Ignazio Enrico Marchese, accompagnati dalle note del pianista Salvatore Galante. I lavori saranno coordinati da Antonio Liotta.

L’accesso è gratuito fino ad esaurimento posti. Obbligatorio il Green pass.