Litiga con un amico e spara contro la sua abitazione: arrestato 30enne

Prima la lite, poi le minacce e, infine, gli spari. A Siracusa la Polizia ha arrestato un 30enne per detenzione illegale e porto in luogo pubblico di arma, minacce aggravate dall’uso dell’arma e danneggiamento aggravato. L’uomo è finito ai domiciliari su disposizione del gip che ha accolto la richiesta della locale Procura. Le indagini sono scattate dopo l’esplosione di alcuni colpi di pistola, la notte del 21 ottobre scorso, in un condominio nel quartiere ‘Brox’.

Giunti sul posto gli agenti trovarono alcuni bossoli e delle cartucce e segni compatibili con spari sulla finestra e il portone d’ingresso di uno stabile. Dagli accertamenti è emerso che quella notte il 30enne e un’amica avevano raggiunto l’appartamento in cui il proprietario di casa e altre due persone stavano trascorrendo la serata. Improvvisamente tra i presenti era nata una discussione, rapidamente degenerata con la coppia che avrebbe minacciato gli altri tre anche con l’uso dell’arma e che sarebbe stata cacciata. A questo punto il 30enne, per vendetta, avrebbe esploso diversi colpi di pistola contro la palazzina, miracolosamente senza colpire nessuno, per poi darsi alla fuga insieme alla sua amica.

Poche ore dopo i poliziotti hanno rintracciato la donna a casa di un altro amico, dove è stata trovata anche l’arma utilizzata per l’aggressione armata: una pistola in dotazione a un appartenente alle forze dell’ordine. Circostanza su cui proseguono le indagini per capire come il 30enne ne sia entrato in possesso. Già lo scorso ottobre per la donna erano scattate le manette. Adesso la stessa sorte è toccata anche al 30enne.