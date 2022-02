Casting per le riprese del film “IRENE6” scritto da Enzo Sciascia

Sono aperti i casting rivolti a giovani e adulti per il film “IRENE6”, scritto dal Regista Enzo Sciascia e prodotto dall’Associazione Teatrale “The Comedians” di Ravanusa, associazione che da 30 anni è impegnata nel territorio attraverso l’arte della cultura teatrale. La produzione è in cerca di attori, attrici e comparse.

Per partecipare alle selezioni bisogna avere una età compresa tra i 18 e i 60 anni e inviare una e-mail a progettoirene6@gmail.com indicando i seguenti dati: nome e cognome, recapito telefonico, documento d’identità, breve video di presentazione (20 secondi), curriculum artistico in pdf (facoltativo) e inoltre si deve essere in possesso del Green Pass.