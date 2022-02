“Investì e uccise ex consuocero per matrimonio non gradito”: 75enne di Canicattì verso processo

La Procura di Agrigento ha notificato la chiusura delle indagini al pensionato 75enne accusato dell’omicidio dell’ex consuocero – il meccanico sessantenne preso a bastonate e investito con un furgone- e dell’ex nuora. Le accuse contestate sono omicidio pluriaggravato, tentato omicidio e minaccia aggravata.

La violenta aggressione, culminata con la morte del sessantenne, è avvenuta lo scorso 30 maggio in via Libia, a Canicattì. Oltre al meccanico, deceduto dopo diversi giorni di ricovero in ospedale, l’uomo avrebbe anche tentato di investire e uccidere la futura nuora. La vicenda risale allo scorso 30 maggio quando in via Libia – nel centro abitato di Canicattì – il meccanico fu prima colpito con un bastone di 140cm più volte e, poco dopo, investito in pieno dal furgone.

Salva, grazie al genitore che ha fatto praticamente da scudo, la figlia, anche lei inizialmente bersaglio del furgone condotto dal suocero. La vicenda, come ricostruito nel provvedimento di custodia cautelare a carico , parte da lontano e precisamente dal giorno in cui si è programmato il matrimonio tra il figlio dell’indagato e la figlia della vittima. Da quel momento è cominciato un vero incubo per la famiglia con minacce e insulti sempre più frequenti e che hanno trovato l’incredibile epilogo lo scorso 30 maggio.