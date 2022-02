La Sicilia torna in zona gialla da lunedì

La Sicilia torna in zona gialla a partire da lunedi’ prossimo. A comunicarlo al governo della Regione e’ stato il ministro della Salute Roberto Speranza.

“Il peggio della pandemia è passato, guardiamo al futuro con rinnovata fiducia”. Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. “Con le dovute cautele e con la necessaria prudenza nei comportamenti quotidiani, credo che ognuno abbia il diritto a tornare a vivere con maggiore libertà e soprattutto con quella felicità che, specie in questi mesi, ha troppe volte ceduto il passo alla rassegnazione. Come sempre,ha continuato il Governatore Siciliano, desidero manifestare tutto il mio apprezzamento per quanti, a vario titolo, sono tuttora impegnati nel fronteggiare l’emergenza. A loro rinnovo l’invito ad andare avanti con la consapevolezza che nel tunnel, oramai, c’è sempre più luce!”

Finisce l’obbligo di utilizzare le mascherine all’aperto, una misura che era stata decisa con il decreto del 13 ottobre del 2020, dunque 16 mesi fa, quando a palazzo Chigi c’era ancora Giuseppe Conte. Sarà obbligatorio avere con sé la mascherina ed indossarla nelle situazioni di assembramento.