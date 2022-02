Pnrr, La Rocca Ruvolo: “Casa di comunità anche a Cammarata”

“Si valuterà l’ipotesi di realizzare una Casa di comunità anche a Cammarata nell’ambito del piano della rete sanitaria territoriale che sarà finanziato con i fondi del Pnrr. L’ho chiesto oggi, nel corso di un’audizione in commissione, all’assessore regionale per la Salute e al commissario straordinario dell’Asp di Agrigento che si sono mostrati disponibili a verificare la fattibilità della proposta. Dobbiamo cogliere l’opportunità del Piano nazionale di riprese e resilienza per creare una sanità più vicina al territorio e meno ospedale-centrica”. Lo scrive in una nota la presidente della commissione Salute dell’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, a margine dell’audizione sulla programmazione regionale dei fondi del Pnrr destinati al settore sanitario.

loading..