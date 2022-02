Si va verso il fermo dei trasporti in tutta la Sicilia

Il prezzo del gasolio per autotrazione ormai supera 1,70 E/litro, rispetto ai primi mesi del 2021 è aumentato di circa il 30% e non ci consente più di andare avanti. In Sicilia il problema è ancora maggiore perchè geograficamente più distanti rispetto alle altre regioni d’Italia dai mercati. Bisogna infatti considerare che la maggior parte dei prodotti che esportiamo dalla Sicilia sono ortofrutticoli: è impossibile fare gravare sulle tariffe di trasporto questi aumenti altrimenti i nostri prodotti uscirebbero fuori mercato, rimanendo meno competitivi rispetto agli stessi prodotti provenienti, ad esempio, dalla Spagna o dalla Francia. Per noi le possibili soluzioni sono: sgravi fiscali sulle accise e contributo strutturale e cospicuo a fondo perduto sulle autostrade del mare da riconoscere direttamente agli autotrasportatori. Attendiamo l’esito dell’incontro tra il Ministro Giovannini e la rappresentanza nazionale dell’autotrasporto prima di assumere qualunque decisione. Ovviamente in assenza di misure importanti ed urgenti la categoria non sarà disposta a tollerare oltre.

Fai Sicilia

Il Segretario

Salvatore Bella

