Supermarket della droga in casa: arrestato 30enne

Durante un controllo del territorio, gli agenti della Squadra Mobile, hanno individuato, nella via Dante di Agrigento, un soggetto H.F. di 30 anni, presumibilmente dedito allo spaccio di stupefacenti. Immediatamente bloccato e controllato, veniva trovato in possesso di banconote di piccolo taglio per un totale di 640 euro. La conseguente perquisizione presso la sua abitazione, permetteva di rinvenire un vero supermarket della droga: venivano infatti sequestrati hashish, marijuana e cocaina per circa 120 grammi, un bilancino di precisione ed un’altra somma di denaro in contanti di 3400 euro.

L’uomo H.F. 30 anni veniva tratto in arresto e posto, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, agli arresti domiciliari. L’arresto veniva poi convalidato dal competente Giudice.

L’attività ha ricevuto ampio plauso dei cittadini della zona.