Autorità portuale, “Musumeci ha firmato la nomina di Di Sarcina a presidente”

“Il presidente della Regione Musumeci ha posto la sua firma alla nomina di Francesco Di Sarcina a presidente dell’Autorità portuale della Sicilia orientale”.

Lo affermano due deputati, uno regionale l’altro nazionale, per cui la partita a risiko sulla gestione dei porti di Catania ed Augusta si è chiusa dopo due giorni di aspre polemiche, sollevate soprattutto da Forza Italia che ha manifestato, soprattutto con la parlamentare Stefania Prestigiacomo, la sua contrarietà.

il presidente dell’Ars, Gianfranco Micciché, azionista di maggioranza della coalizione di governo, aveva chiesto al presidente della Regione di non avallare l’indicazione del ministro per le Infrastrutture, Enrico Giovannini ma Musumeci non gli ha dato retta.