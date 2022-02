Campobello di Licata, presentazione delle richieste di agevolazione COVID TARI

In esecuzione della delibera di GM n. 11 del 04/02/2022, si comunica che sono riaperti i termini per la presentazione delle richieste di agevolazione COVID TARI 2021 deliberate dal Consiglio Comunale con atto n. 15 del 29/06/2021 recante “Agevolazioni TARI 2021. Ricognizione delle risorse utilizzabili e definizione dei criteri di erogazione”.

Il Bando prevede per:

A. Utenze domestiche: agevolazione TARI fino al 65%, con riduzione proporzionale in caso richieste eccessive, del dovuto per nuclei familiari con ISEE fino a 22.000.

B. Utenze NON domestiche: agevolazione TARI fino al 95%, con riduzione proporzionale in caso richieste eccessive, del dovuto da attività a cui è stata imposta la sospensione della propria attività a causa dell’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19 ovvero abbiano avuto un calo di fatturato, su base annua tra il 2020 e il 2019, di almeno il 30%. La medesima agevolazione si applica alle nuove attività 2020 e 2021.

C. Eventuali somme in eccedenza, dopo l’applicazione dell’agevolazione, rispetto ai pagamenti effettuati, sarà utilizzata d’ufficio per la regolarizzazione di omessi versamenti, anche su tributi diversi, ovvero portate a credito per pagamenti futuri. In assenza delle predette fattispecie si procederà al materiale rimborso.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE (solo tramite protocollo o PEC)28/02/2022.

Chi ha presentato la domanda entro il 30/11/2021 NON deve fare nulla

Giovanni Blanda