Canicattì, padre e figlio reagiscono a tentativo di rapina: banditi in fuga

Un tentativo di rapina ai danni di un supermercato si è verificato sabato sera in contrada Pidocchio a Canicattì. Soltanto la pronta reazione del titolare dell’esercizio commerciale, aiutato dal figlio, ha consentito do sventare il colpo e mettere in fuga i banditi che sono scappati a gambe levate e senza bottino. Due i malviventi entrati in azione.

Hanno atteso che il proprietario chiudesse la saracinesca per sorprenderlo alle spalle e intimargli di consegnare l’incasso. L’uomo, seppur preso dal panico, ha cominciato a urlare richiamando l’attenzione del figlio che si trovava in auto. Quest’ultimo è intervenuto in soccorso del padre.

I due malviventi hanno anche tentato una fuga con una Fiat Panda, risultata rubata, che hanno dovuto abbandonare in strada. Sul posto i carabinieri della locale Compagnia che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei due malviventi.