A Palma di Montechiaro la Polizia di Stato, in esecuzione di Ordinanza emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Agrigento in data 10.02.2022, sottoponeva alla misura della Libertà Controllata, per un 47 enne del luogo, a seguito di condanne con sentenze emesse dal GIP presso il Tribunale Ordinario di Agrigento.

