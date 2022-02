Picchia la madre per denaro per la droga: arrestato

I carabinieri della Tenenza di Floridia hanno arrestato in flagranza un giovane pregiudicato con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della madre. La donna non poteva più sopportare le minacce, le percosse e le continue richieste di denaro per comprare droga, così si è rivolta ai carabinieri. I militari hanno raccolto la denuncia della vittima nei locali dedicati del Comando provinciale di Siracusa previsti dal progetto ‘Una stanza tutta per se’ e con personale appositamente formato. In pochissimo tempo è giunto da parte della magistratura il divieto di avvicinamento alla vittima ma il ragazzo si è comunque presentato a casa della madre chiedendo del denaro. Questa, per paura di subire ulteriori maltrattamenti, ha immediatamente chiamato i carabinieri che hanno interrotto l’aggressione ed arrestato il giovane per violazione del divieto di avvicinamento.

