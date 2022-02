Porto Empedocle, confiscato definitivamente appartamento a 50enne

Con il rigetto del ricorso da parte della Cassazione diventa definitiva la confisca, con il passaggio di proprietà allo Stato, di un appartamento nella disponibilità di un 50enne, già condannato nell’ambito dell’inchiesta “Easy Money” per il reato di usura. Il valore approssimativo del bene confiscato è di circa € 180.000 ed il bene si trova in un fabbricato che il prevenuto aveva adibito a propria dimora.

il 50enne e la moglie avevano presentato ricorso contro il provvedimento del Tribunale del luglio 2020. In quell’occasione, a seguito degli accertamenti patrimoniali svolti dalla Divisione Anticrimine, l’immobile era stato formalmente ceduto al condannato in garanzia del pagamento del prestito e degli interessi usurari protrattisi per oltre tre anni.