Annuncia suicidio su Instagram, salvato dalla Polizia Postale

Si è temuto il peggio per un giovane agrigentino di 23 anni che in un lungo messaggio sulla storia di Instagram lasciava presagire la voglia di farla finita, un messaggio che ha fatto il giro dei social fino ad arrivare alla Polizia Postale della Questura di Agrigento.

Dopo le segnalazioni, gli agenti hanno attivato la procedura d’emergenza per ottenere i dati informatici utili a rintracciare l’utente; rintracciato al telefono il giovane ha fatto un passo indietro ed è ritornato a casa.

