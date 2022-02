Canicattì, evade dai domiciliari: arrestata 30 enne

Nel corso dell’attività di perquisizione, il personale della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza di Canicattì rintracciava una cittadina canicattinese di 30anni, con precedenti, la quale, dal 23 dicembre scorso, si era arbitrariamente allontanata dalla sua dimora presso cui era sottoposta agli arresti domiciliari per i reati di incendio e violazione di domicilio, rendendosi irreperibile.

Quest’ultima, quindi, veniva tratta in arresto per il reato di evasione e ricondotta nel suo domicilio per la prosecuzione della misura cautelare.