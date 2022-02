Cianciana: il cimitero comunale rimesso a nuovo

Il cimitero comunale di Cianciana, sta cambiando volto. Il sindaco, Francesco Martorana, ha deciso di rompere gli indugi e ridare un decoro alla struttura da troppo tempo in stato di abbandono. Finalmente, sono già cominciati i lavori del muro di cinta che in più punti era pericolante per via delle infiltrazioni di acqua. Gli operai hanno già completato l’intervento. Ma non è finita qui. Infatti, all’interno del camposanto è prevista una nuova pavimentazione, mentre la chiesetta è stata rimessa a nuovo.

“Malgrado le notevoli difficoltà – dice il primo cittadino – stiamo rispettando il nostro programma elettorale. Il cimitero comunale da tempo necessitava di interventi di ristrutturazione. Siamo riusciti a trovare i fondi necessari ed avviare il cantiere. Stiamo già raccogliendo i primi frutti e siamo contenti perché anche i nostri cari defunti possano riposare in un luogo santo rimesso a nuovo. Anche loro meritano un grande rispetto”.

