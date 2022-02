Crack ed eroina in casa, arrestata 37enne di Canicattì

Gli Agenti del Commissariato di Polizia unitamente ai Finanzieri della Tenenza di Canicattì, nel corso di controlli effettuati nelle principali zone di spaccio della città di Canicattì, eseguivano una perquisizione domiciliare nell’abitazione di una canicattinese di 37 anni gravata da diversi precedenti di polizia.

Nell’appartamento venivano rinvenuti, occultati in una pattumiera per i rifiuti, circa 5 grammi di cocaina del tipo “crack” già confezionati in 30 dosi, pronte per la vendita, e un involucro termosaldato contenente circa 20 grammi di eroina. La donna avrebbe potuto realizzare almeno 150 dosi, ottenendo così un sicuro guadagno di 4000 euro. Nell’appartamento gli operatori sequestravano anche una termosaldatrice di piccole dimensioni contenente della pellicola in plastica, utile per il confezionamento delle dosi di droga.

La donna veniva quindi arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, dopo la convalida dell’arresto, veniva sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di dimora in Canicattì.