La tentata rapina al supermercato a Canicattì: esplosa fucilata

Emergono nuovi inquietanti particolari sul tentativo di rapina, avvenuto nella serata di sabato, ai danni di un imprenditore 62enne di Canicattì proprietario di due supermercati.

L’episodio è avvenuto in contrada Pidocchio. Ad entrare in azione due malviventi che hanno utilizzato, in quello che sembra un piano ben studiato, due automobili per compiere il colpo. Uno dei due rapinatori ha anche esploso una fucilata all’indirizzo dell’auto dell’imprenditore con i pallini che si sono conficcati nel paraurti del mezzo.

E’ stato letteralmente decisivo l’intervento del figlio del proprietario che, speronando una delle due auto utilizzate dai malviventi per bloccare la strada, li ha di fatto messi in fuga. Uno dei due mezzi, una fiat Panda, è risultata essere stata rubata lo scorso 8 febbraio. Sulla vicenda, nel più fitto riserbo, indagano i carabinieri della Compagnia di Canicattì.